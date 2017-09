Hebben: deze GINgle Bells-trui mag van ons onder de kerstboom

Het is nog minder dan 90 dagen tot Kerstmis en wij beginnen zo zoetjes aan met onze verlanglijst. Behalve een aantal adventskalenders hebben we nóg een hebbeding gevonden dat dit jaar niet mag ontbreken onder de kerstboom. Check deze GINgle Bells-trui!

December is in aantocht en wij zijn nu al op zoek naar dé perfecte kersttrui om straks helemaal in feeststemming te komen. Lang hebben we niet hoeven zoeken, want deze GINgle Bells-trui staat meteen boven aan ons verlanglijstje.

En we hebben nog meer goed nieuws: je kunt deze sweater voor een prikje online bestellen. Voor minder dan 35 euro ligt deze kersttrui straks bij jou onder de kerstboom, want de webwinkel stuurt pakketjes zonder problemen naar ons kikkerlandje.

Ho, ho, hooo!

