De geur van Harry Potter: Primark verkoopt nu magische kaarsen

Altijd al willen weten hoe de verschillende afdelingen binnen Zweinstein ruiken? Je hoeft het je niet langer af te vragen, want Primark heeft deze geuren gebundeld in overheerlijke kaarsen. Zo ruik jij naar een echte Griffoendor of Zwadderich.

Lees ook: Fan van Harry Potter? Dan ben je een beter mens

Of ze ook naar Nederland komen is nog niet bekend, maar deze pareltjes willen wij wel in huis hebben staan. Er zijn vijf verschillende soorten, een algemene die ruikt naar Zweinstein en de andere vier die ruiken naar jouw favoriete huis binnen de Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Bij de vier specifieke kaarsen is het logo van de afdeling op het glas gedrukt.

Magisch

De algemene kaars ruikt naar vanille en honing. Voel jij je thuis bij Griffoendor? Dan past de geur van zoete lelie en vanille bij jou. Zwadderich ruikt naar rozentuin en musk, terwijl Ravenklauw de geur heeft van knus kasjmier. En als je je ooit hebt afgevraagd hoe Huffelpuf ruikt: dat blijkt naar patchoeli en gember te zijn. En, welke kies jij?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Instagram & Giphy