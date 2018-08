Grappig: Bert en Ernie maken eigen versie van ‘The Fresh Prince Of Bel-Air’

Bert en Ernie hebben in de Amerikaanse Sesamstraat een parodie gemaakt op de intro van ‘The Fresh Prince Of Bel-Air’ en het is hilarisch.

Parodie

De originele intro is van de welbekende sitcom ‘The Fresh Prince Of Bel-Air’, met Will Smith in de hoofdrol. In deze rap vertelt hij hoe hij bij zijn oom en tante is komen te wonen en hoe hij de Prins van Bel-Air werd. In de parodie zingen Bert en Ernie over Sesamstraat en hoe ze beste vrienden werden.

De originele intro:

Bron: The Huffington Post | Beeld: Hollandse Hoogte