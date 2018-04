Glans maar: deze zonnebrand zit vol glitters

Je goed beschermen tegen de zon is belangrijk. Maar soms mis je toch een extra glans als je je insmeert met dit spul. Daar komt nu verandering in.

Sunshine & Glitter brengt namelijk verschillende producten met glitters erin op de markt. Zo is er natuurlijk de zonnebrand, maar je kunt ook gaan voor een anti-muggencrème. Want die extra sparkle hebben we wel nodig om te voorkomen dat deze beestjes ons leegzuigen. Het bedrijf komt uit Miami, wat betekent dat de producten helaas nog niet in Nederland te koop zijn. Jammer…

