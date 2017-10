Gin Pong is het nieuwe beerpong

Beerpong kennen we, maar heel classy is het misschien niet. Het spelletje waarbij je pingpongballetjes in rode bekers moet werpen heeft een upgrade gekregen, speciaal voor gin-liefhebbers.

Lees ook: Aldi introduceert 8 top-gins voor de feestdagen

De Britse webshop Getting Personal kwam eerder al met Prosecco Pong en heeft nu weer een nieuwe variant op beerpong in hun online winkel opgenomen. Ook hierbij is het de bedoeling dat je de pingpongballen in de bekers van de tegenstander werpt, alleen zijn bij Gin Pong de bekers een slag kleiner.

Het spel gaat vanaf 12 oktober over de digitale toonbank voor een bedrag van 13.99 pond (omgerekend iets meer dan 15 euro). Laat het weekend maar be-GIN-nen!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Metro UK | Beeld: Getting Personal