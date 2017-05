Gigantisch: dít is de grootste kat ter wereld

Als kitten was Omar gewoon een normaal ‘katje’. Hij was gezond, had een gezond gewicht, maar daar kwam al snel verandering in. Maar daar kwam al snel verandering in. Nu is dit ‘katje’ uitgegroeid tot een giga-kat van 1,20 meter lang en 14 kilo zwaar.

Onverwacht

Stephy Hirst, het baasje van Omar, verwachtte dat het beestje zo’n 9 kilo zou wegen, maximaal. Als ze met Omar naar de dierenarts wil moet ze hem in een speciaal vervoersmiddel meenemen, omdat ze hem niet kan tillen.

Record

Ook is Stephy al benaderd door het Guiness World of Records. Die willen Omar maar wat graag ontmoeten om hem goed op te meten. De langste kat op dit moment is 1,18 meter, dus Omar zou theoretisch gezien de nieuwe recordhouder moeten zijn.

Voer

Wie denkt dat je bij Omar aan kan kloppen met wat brokjes, heeft het mis. Hij heeft een bijzonder lievelingskostje, namelijk rauw kangoeroevlees.

