Geweldig: Tweejarig jongetje geeft ‘boete’ na fout parkeren politie

Dat de politie de regels aan de laars kan lappen, gaat er bij de tweejarige Maico niet in. Het jongetje betrapte de agenten op het fout parkeren van hun auto, waardoor hij ze niet meer dan terecht een flinke boete gaf. Hilarisch!

Want ja, wat zijn vader en moeder niet mogen, dat mag de politie natuurlijk ook niet. Dus toen hij samen met zijn vader de desbetreffende politieauto verkeerd zag staan, wist de tweejarige gelijk dat hij moet ingrijpen. ‘Wij zeggen dan altijd als grap tegen elkaar ‘dit mag niet hè, stoute meneer of mevrouw.’ Dat pikt een kind van twee echt wel op. Dus toen gisteren de politieauto op de stoep stond, zei Maico: ‘Dat mag niet hè, is stout.’ Begrijpelijk, hij snapt niet dat de politie dat wel mag.’

Afspraak

Maico liet het er dan ook niet bij zitten en besloot om de ‘daders’ flink aan te pakken. Samen met zijn vader schreef hij een bon uit waarop de boete duidelijk beschreven stond. De politie kon de boete van Maico wel waarderen en proberen dan ook niet onder hun ‘straf’ uitkomen. ‘Na het weekend maken we een afspraak en moeten we op het bureau komen’, aldus Maico’s vader Marcel. Hopelijk komen de agenten hun belofte na en ‘betalen’ ze netjes hun boete!

Politie Zoetermeer krijgt een bekeuring.!

Vandaag stonden de collega’s wel heel raar te kijken toen ze terug kwamen bij hun auto. Een bekeuring?! Dit kunnen we wel waarderen. Uiteindelijk maken wij ook wel eens een foutje.

Een dikke duim voor de kleine agent. pic.twitter.com/R2tL1xQ9cZ — Wijkagent Oosterheem (@WagOosterheem) 9 maart 2018

