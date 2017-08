Gespot op Instagram: glittertong is de nieuwste bizarre beautytrend

Zo nu en dan duiken er op Instagram weer zeer opmerkelijke beautytrends op. Dit keer de glittertong. Want zeg nu zelf; er is toch nooit genoeg glitter?

Lees ook: Wait, what? Toiletpapier-lippen zijn de nieuwste beautytrend op Instagram

Deze trend werd per ongeluk ‘ontdekt’ door beautyvlogger en visagist Jacinta Vukovic. Zij wilde haar lippen versieren met glitter, toen er per ongeluk ook wat op haar tong terecht kwam. ‘Waarom niet?’ moet ze gedacht hebben en ze bepoederde haar tong met glitter. Waarom kunnen wij niet verklaren, maar het werd direct opgepikt en een nieuwe trend werd geboren.

Erg praktisch en gezond is het niet om je tong te bedekken in glitter. Of het mooi is, dat laten we even aan jou.

Bron: Refinery29