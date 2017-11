Geniaal: deze teckel heeft haar eigen zwangerschapsshoot

Als je zwanger bent, wil je dat soms ook vastleggen voor het nageslacht. Zo ook deze teckel. Als grap maakte haar baasje een geweldige zwangerschapsserie van haar.

Het hondje Cindi poseert op verschillende manieren voor deze onvergetelijke gebeurtenis. De foto’s zijn gemaakt door haar baasje, fotograaf Vicki Miller, die in het dagelijks leven prachtige trouwfoto’s maakt van menselijke stellen. ‘Toen Cindi zwanger werd, dachten we dat het alleen maar passend zou zijn om haar een eigen kraamshoot te geven, iets om een beetje te giechelen,’ vertelt Vicki aan Daily Mail Australia. ‘Ze ziet er echter superlief uit en was zo geweldig om alles mee te doen. Ook al kostte de shoot zelf ons slechts ongeveer 15-20 minuten, ze poseerde als het perfecte model.’ Ideetje voor als jouw hond ooit zwanger is?

Soooo I did a thing… This morning, my little miniature dachshund, Cindi, had her very own Maternity Session, complete with a @blossomshoppecharterstowers flower crown of course! And when those five little puppies arrive in just a few days, you know they will be spending some time in the Newborn Studio 😋😋 #vickimillerphotography #dachshundlove #blossomshoppecharterstowers Een bericht gedeeld door Vicki Miller Photography (@vickimillerphotography) op 13 Nov 2017 om 2:16 PST

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Instagram