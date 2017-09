Gek op pasta? In Italië opent binnenkort een pasta-themapark

Mogen ze jou gerust wakker maken voor een goeie lasagne, pasta pesto of ravioli? Dan zouden we alvast maar een tripje plannen naar Italië. Binnenkort opent daar een heuse pasta-themapark. Daar moeten we heen!

In november opent er in de Italiaanse stad Bologna een themapark dat draait om de Italiaanse keuken.

Het park FICO Eataly World is 100.000 vierkante meter groot en heeft maar liefst veertig restaurants en eetkraampjes. Het eten dat wordt geserveerd is afkomstig uit heel Italië. ‘Nergens ter wereld vindt u het hele Italiaanse traditionele voedselaanbod op één plaats,’ zo valt te lezen op de website. Naast de restaurants zijn er ook fabrieken waar je kan zien hoe kaas, chocola en pasta wordt bereid. Ook worden er evenementen gehouden en workshops gegeven waaraan bezoekers kunnen deelnemen.

Op 15 november opent FICO Eataly World. Wij willen er nú heen!

