Gek op alpaca’s? Bij dit kasteel kun je ze kopen

Alpaca’s zijn hip. Je kunt met ze knuffelen, het ja-woord geven op een alpacaboerderij: kortom, je wil zo’n beestje eigenlijk gewoon in huis hebben. Je grootste wens wordt nu vervuld: je kunt bij dit kasteel je favoriete beestje kopen.

En wel bij Kasteel Nieuwenhoven, in Sint-Truiden, België. Hoewel de grote verkoop al geweest is, zullen er vast snel weer lieve nieuwe alpaca’s te verkrijgen zijn. De reacties waren bij dit evenement zo overweldigend, dat er een evenement van werd gemaakt. Wij hopen dat er snel weer zo’n dag komt, want ook al zie je zo’n beest in huis niet zo zitten, lekker knuffelen mag vast ook wel.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: iStock