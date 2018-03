Zet de bloemetjes buiten met deze speciale ‘garden eyebrows’

We hebben al veel verschillende bijzondere trends voor je wenkbrauwen voorbij zien komen. Met deze nieuwste variant, de ‘garden eyebrows’, heb je altijd een lentegevoel.

Lees ook: Christmas Tree Brows zijn dé wenkbrauwtrend voor de eindejaarsperiode

Het lijkt een grap, maar deze dame riep eerder ook al een speciale kersteditie in het leven. Dit was zo’n groot succes, dat ze nu gaat voor een iets groenere look. Taylor geeft zelf aan dat ze de natuur mistte en met deze ‘garden eyebrows’ haal je buiten gewoon naar je eigen gezicht. Bijzonder is het zeker, maar hee, waarom niet? Mocht je het zelf willen proberen: in onderstaand filmpje legt ze stap voor stap uit hoe het moet. Misschien wel leuk voor de paasdagen.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Newsmonkey | Beeld: Instagram