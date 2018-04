Dit stukje uit het Friends-lied zing je waarschijnlijk al jaren fout

We klappen mee, we zingen mee en kennen het lied na al die jaren écht wel uit ons hoofd. Toch blijkt nu dat we een klein stukje uit de theme tune van Friends eigenlijk altijd verkeerd doen.

Dit schokkende nieuws werd onthuld tijdens de tv-show Saturday Night Takeaway. In deze uitzending gaven The Rembrandts, vooral bekend van het iconische lied uit Friends, een optreden. Een vrouw moest hierbij de songtekst raden en liep de prijs mis doordat ze een klein stukje toch écht fout had.

When the rain starts to…

Want het is ‘when the rain starts to fall’ toch? Niks is minder waar, de lyrics vertellen ons dat het ‘pour’ is in plaats van ‘fall’. En nu we gaan luisteren… hebben ze inderdaad gelijk. Weten we dat ook weer na al die jaren het fout gezongen te hebben.

