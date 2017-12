Fouter wordt het niet: matching kersttruien voor jou en je huisdier

Kersttruien zijn er in allerlei varianten, denk bijvoorbeeld aan het model waar je samen met je beste vriendin of lief in kunt duiken. Aldi doet er nog een schepje bovenop, namelijk met matching kersttruien voor jou en je huisdier.

Hoe fouter de kersttrui, hoe meer we in de stemming komen voor de feestdagen. En hoe leuk is het om dat te doen met het hele gezin, inclusief de huisdieren?

De supermarktketen lanceert een reeks kersttruien die niet alleen leuk is voor jong en oud, maar er zijn ook gebreide pakjes voor honden en katten in het assortiment opgenomen. Wat dacht je van een trui voor jezelf, exact dezelfde uitvoering voor je mini-me én eentje voor je hond? Als dat niet gezellig staat, weten wij het ook niet meer.

Voor een prikkie

Zoals we van Aldi gewend zijn, hoef je niet diep in de buidel te tasten voor de kersttruien. Voor een volwassen model wordt een bedrag van 7,99 pond gevraagd; voor een kindertrui betaal je 5,99 pond. De truitjes voor honden en katten gaan over de toonbank voor een bedrag van 3,99 pond.

Pond

Jep, je leest het goed. De bedragen zijn in ponden. En dat komt doordat Aldi de kersttruien aanbiedt in Groot-Brittannië; in het Nederlandse assortiment zij ze (nog) niet te vinden. Psst… kerstshoppen in Londen?

