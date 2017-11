Extra romantisch: met deze handschoen kun je toch hand in hand lopen

Lekker samen buiten met je geliefde een wandeling maken: romantischer kan het haast niet. Maar toch stuiten jullie altijd op hetzelfde probleem, want hand in hand lopen is eigenlijk veel te koud. Daarom is nu deze tweepersoonshandschoen op de markt gebracht.

Het merk Smittens kwam met dit grappige, maar geniale idee. Het is eigenlijk gewoon een super grote handschoenen, met twee ‘ingangen’. Een voor de hand van jouw lover en een voor jezelf. Je betaalt 35 euro voor drie handschoenen, dus de grote en twee bijpassende losse, en bestelt ze hier! Tijd voor een wandeling?

Bron: Beautify | Beeld: Smittens