In deze Europese hoofdstad krijg je een gratis taxiritje als je Valentijnsdate vreselijk tegenvalt

Valentijnsdag kan op minstens 1001 manieren tegenvallen. Misschien neemt je liefje je vanavond bij wijze van romantisch gebaar mee naar zo’n all you can eat spareribs-vreetschuur, of misschien is die ene Tinderdate toch niet de zwoele, welbespraakte (okee, goedgebouwde) adonis waar je op gehoopt had.

Dus dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk naar huis. Of naar je vriendinnen – voor de uitgebreide nabespreking, bemoedigende woorden en schouderklopjes. Maar ja, dan moet je natuurlijk kleumend op de fiets of miserabel in je eentje met de bus – en nee, je bent na die twee cocktails onder het mom van Dutch courage écht niet meer in staat om auto te rijden.

Ellendiger kan het bijna niet worden, moeten ze in Londen gedacht hebben. Daar biedt namelijk taxiservice Ubeeqo eenmalig een gratis ritje aan voor de ongelukkigen die op Valentijnsdag een ware rampdate hebben. Het enige dat je hoeft te doen is de app downloaden en op de SOS-knop te drukken als je het gevoel hebt dat de avond definitief niet meer te redden is – zo omstreeks zijn derde bord spareribs.

Een comfortabel – en gratis – taxirit later ben je thuis voor een ongestoord Netflix-avondje, precies zoals Valentijnsdag bedoeld is.

Bron: Cosmopolitan UK