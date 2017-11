Er komt een Harry Potter-versie van Pokémon Go

Kon jij je niet zo vinden in het zoeken van Pokémon, maar ben jij wel dol op Harry Potter? Dan is dit misschien hét ding voor jou. De makers van Pokémon Go willen namelijk dit jaar nog een Harry Potter versie van het spel maken.

Niantic zegt dat het spel gebruik zal maken van augmented reality, een functie waarbij digitale objecten bovenop een camerabeeld van de echte wereld worden getoond.

Spelers gaan volgens de ontwikkelaar “op zoek naar mysterieuze voorwerpen, leren toverspreuken en komen onderweg magische beesten en iconische personages tegen”. Pokémon Go biedt een vergelijkbare optie bij het vangen van monsters.

Je waant je dus in een magische wereld. Wat dacht je van een boterbiertje in Diagon Alley om even bij te komen van je jacht op magische wezens, alvorens je begint met een potje zwerkbal. Wij zijn er helemaal klaar voor!

Bron: NU.nl