Er bestaat een mermaid café en het is precies zo heftig als je denkt

Kattencafé’s, Hello Kitty-café’s, zelfs een café vol mopshondjes – tegenwoordig bestaat er wel een plek om koffie te drinken in ieder denkbaar thema. Als je dacht, ‘dat kan toch niet gekker?’, dan hebben we daar maar één ding op te zeggen: ja, dat kan dus wel. Er bestaat een Mermaid café waar je innerlijke zeemeermin heel blij van wordt.

De foto’s op de Instagram van ‘The Mermaid Island Café’ liegen er niet om: dit café in Thailand draait volledig om zeemeerminnen. Het interieur is niet alleen blauw en paars, ook kan je een zeemeerminnenstaart aantrekken en regenboogkleurige cupcakes eten.

Over-de-top

En dat is niet alles. Naast cupcakes kan je er ook gekleurde wafels, milkshakes en andere zoetigheden met extreem veel kleurstoffen nuttigen. Daarnaast ligt die zeemeerminnenstaart er niet voor niets. Trek hem aan en ga volledig in thema op de foto.

Was Ariel jouw favoriete Disney-prinses, dan weet je waar je heen moet.

ฟินสิ Een bericht gedeeld door 💧Juthaporn🌂Korvanichakul (@moominfon109) op 25 Mrt 2017 om 1:20 (PDT)

Bron: Seventeen | Beeld: Instagram/@mermaidcastle.siam