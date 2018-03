Eindelijk bewijs: vrouwen kunnen beter autorijden dan mannen

Mannen maken er maar al te graag grappen over: het rijgedrag van vrouwen. We zouden minder goed zijn in parkeren, rijden te langzaam en ga zo maar door. Maar laat ze maar lekker kletsen, want uit onderzoek blijkt dat vrouwen véél beter zijn achter het stuur. Ha!

Het goede nieuws komt van autoverhuurbedrijf Sunny Cars, dat na onderzoek kon bevestigen dat 83 procent van de mensen die betrapt wordt op rijden onder invloed een man is. Daarnaast blijkt dat mannen veel vaker zonder rijbewijs rijden en de meeste verkeersregels overtreden.

Betrokken bij een ongeval

Om met nóg meer bewijs te komen dat vrouwen betere chauffeurs zijn, ging ook het Belgische bureau iVox op onderzoek uit. Dit team kwam tot de ontdekking dat 35 procent van de ondervraagde mannen meer dan twee keer iets geraakt had of betrokken was bij een ongeval. Vrouwen kwamen een stuk beter uit de test; bij hen ging het slechts om 19 procent.

Gebrek aan alertheid

Van de duizend ondervraagden gaf 28 procent van de vrouwen aan dat ze nog nooit betrokken waren geweest bij een verkeersongeval; bij mannen ging dit om 21 procent. Dat zou kunnen komen door een gebrek aan alertheid bij mannen; 37 procent van hen zou namelijk weleens (bijna) in slaap gevallen zijn achter het stuur, van de vrouwen is ‘slechts’ 18 procent dit weleens overkomen.

Uit de onderzoeken blijkt dat vrouwen dus veel voorzichtigere chauffeurs zijn dan mannen. Dus wordt er nog eens een grap gemaakt over jouw rijstijl, dan weet je wat je terug moet zeggen!

Bron: Libelle | Beeld: iStock