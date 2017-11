Droomvacature: Dit restaurant zoekt de absolute avocado-lover

Het Australische restaurant Good Fat zoekt een professionele Avocado Taster. Avocado’s eten en ervoor betaald krijgen? Wij verhuizen naar Down Under! Bye bye!

Good Fat is een pop-uprestaurant in Sydney dat volledig draait rond gezond eten. De avocado staat er centraal. Ze hebben meer dan twintig gerechten met het fruit, van een simpele avocado toast tot avocornetto, ijs met avocado. Om er zeker van te zijn dat ze dé beste avocado dishes serveren, zoeken ze een ‘Head of Avocados Controller’.

Regram via @thebrunchdude Bravocado to @australianavocados and @dinnerwithliam for seriously delivering on taste tonight. See you tomorrow from 7am!! #goodfatsydney Een bericht gedeeld door GoodFatSydney (@goodfatsydney) op 1 Nov 2017 om 4:18 PDT

Rijp

De enige vereisten, naast avocado’s lusten natuurlijk, zijn dat je minstens twee jaar ervaring moet hebben met het bereiden van avocado’s, je met gemak kan zien of het fruit rijp is en dat je de komende maanden beschikbaar bent. Wij zijn weg! Het restaurant opent deze week zijn deuren en alle gerechten zijn er verkrijgbaar voor minder dan 20 dollar. Meer info vind je op de site.

