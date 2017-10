Dít vinden mannen de meest sexy banen voor vrouwen

Vrouwen houden van mannen in uniform. Agenten, brandweermannen, dokters… Maar ook onze mannen hebben een voorkeur wat het beroep van hun partner of scharrel betreft.

Datingapp Tinder was benieuwd naar welke vrouwelijke beroepen het hoogst scoren bij mannen. En dus onderzochten ze welke vijftien beroepen mannen het vaakst naar rechts swipen.

Verrassende lijst

Wij vinden deze top 15 van meest sexy banen voor vrouwen eerlijk gezegd verrassend. We geven toe dat we voornamelijk klassiekers als verpleegster, model en stewardess in de top 3 hadden verwacht, maar de top 3 is veel verrassender dan dat. De ondernemende powervrouw overheerst. En dat vinden wij goed nieuws!

Fysiotherapeute Interieurontwerpster Onderneemster Een job in PR of communicatie Lerares Studente Logopediste Apothekeres Social media manager Model Tandarts(assistente) Verpleegster Stewardess Personal trainer Makelaar

