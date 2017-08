Dit Instagramaccount laat zien waarom je nóóít kleding moet kopen met teksten die je niet begrijpt

‘I am a whore’, ‘Wish you were beer’ en ‘Vagina’ zijn niet per se teksten waarmee je te koop wilt lopen. Toch zijn er genoeg mensen die dit soort teksten op hun kleding hebben staan. Waarom, in vredesnaam? Nou, waarschijnlijk omdat ze geen idee hebben wat er staat.

