Dít is de reden dat wij twee dagen weekend hebben

Wij genieten dan wel van twee dagen weekend, dit is niet altijd zo geweest. In principe kreeg men alleen de zondag vrij. De reden dat de zaterdag erbij is gekomen, heeft alles te maken het het drinkgedrag van de voorgaande generaties.

Feestbeesten

Onze voorouders hielden er blijkbaar nogal van de bloemetjes buiten te zetten. Van origine was een weekend slechts beperkt tot de zondag. Die was in principe vrij voor religieuze doeleinden, maar het resultaat was dat deze dag flink gefeest werd. Na de kerkdiensten vloeide de drank rijkelijk.

Zo rijkelijk zelfs dat iedereen steevast met een kater op het werk verscheen. Hierop besloten werkgevers een compromis te sluiten. Eén halve extra dag vrij om te feesten, op voorwaarde dag we maandag weer fris op werk zouden verschijnen. Die halve dag bleek niet genoeg te zijn en dus werd de hele zaterdag aan het weekend toegevoegd. Goede deal, wij zijn er zeker blij mee!

Bron: Weekend/Knack.be | Beeld: Sanoma Beeldbank