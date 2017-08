Dít is de reden dat chipsverpakkingen zoveel lawaai maken

Je trekt een zak chips open en wordt meteen omgeven door een oorverdovend lawaai. Oke, dat is misschien wat overdreven, maar de zakken chips zijn nu niet bepaald geruisloos. Wat blijkt? Dit heeft een goede reden!

Knisper

Hoe je ook je best doet, het zal je niet lukken geruisloos een zakje chips open te maken. Het materiaal maakt een hard, knisperend geluid en nu blijkt dit ook echt een reden te hebben. Uit recent onderzoek blijkt dat het geknisper van het zakje grote invloed heeft op hoe we de smaak van chips ervaren.

Hoe harder het geluid, hoe lekkerder wij ze vinden. We denken zelfs dat ze knapperiger zijn. Toen tijdens het onderzoek de deelnemers chips moesten eten terwijl ze niets konden horen vonden ze de chips smakelozer en de textuur zacht.

Verband

Het heeft alles te maken met een verband dat onze hersenen leggen en dat een verwachting schept. Het geluid van de verpakking hoort bij de complete smaakbeleving en horen we dit niet, dan denken we eigenlijk meteen al dat er iets mis is met de chips.

Volgens Professor Spence, die het onderzoek uitvoerde maken fabrikanten daarom extreem luide verpakkingen om op onze behoefte in te spelen.

Bron: Metro UK | Beeld: iStockphoto