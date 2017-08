Dit bekende item kopen de makers van Game Of Thrones gewoon bij Ikea

Het zevende seizoen van Game Of Thrones is in volle gang. De kostuums en items uit de serie lijken stuk voor stuk regelrecht uit de Middeleeuwen te komen, maar niets blijkt minder waar te zijn. Bepaalde items kopen de makers namelijk gewoon bij… Ikea!

Tijdens een lezing over het maken van de kostuums van de serie Game Of Thrones, deed kostuumontwerpster Michele Clapton een bizarre onthulling. Het is geen geheim dat de het een miljoenenproductie betreft – zo kost het produceren van een aflevering gemiddeld 10 miljoen dollar – maar niet alle attributen die gebruikt worden zijn heel prijzig. De wollen capes die gedragen worden door de Night’s Watch, blijken namelijk een ware budgettopper te zijn. En ja, de kans is groot dat jij die gewoon in huis hebt liggen!

De ‘vacht van direwolves’ die in de serie wordt gedragen door onder anderen Jon Snow en Samwell Tarly, blijken niets anders dan de welbekende schapenvachten van Ikea te zijn. De vellen worden wel onder handen genomen door het kostuumteam van de serie waardoor je ze niet zo snel meer herkent, maar zijn 39,99 euro per stuk. Hilarisch, toch?

Bron: Newsmonkey