Dit bedrijf gaat morning-afterpillen en viagra per drone(!) aan huis bezorgen

De morning-afterpil, je zou ‘m na afloop van een (onbeschermde) wilde nacht maar net nodig hebben. MedExpress bespaart je de walk of shame naar de apotheek. Hoe? De online apotheek is van plan de pil gewoon aan huis te gaan afleveren. En wel per drone.

MedExpress is in gesprek met medicijnenwaakhond Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency om de pillen per drone door heel Groot-Brittannië te kunnen leveren. Heb je geen morning-afterpil nodig, maar kun je wel wat viagra gebruiken? Ook dat is mogelijk. Bang dat anderen achter de inhoud van je pakketje komen, hoef je niet te zijn. Details omtrent de bestelling worden keurig zwartgemaakt.

Een uitdaging waar MedExpress op dit moment nog mee worstelt, is om de pillen veilig te bezorgen onder temperaturen die de werking ervan verminderen. Onlangs wist de apotheek hierin te slagen tijdens een test waarbij een morning-afterpil naar het Engelse Kent werd gebracht.

Helaas voor ons zijn er tot op heden alleen plannen om in Groot-Brittannië te gaan leveren. Maar ook daar ben je niet overal gegarandeerd van levering aan huis. Het ligt er maar net aan of je huis binnen het gebied ligt waar de drone kan komen.

Wij zullen voorlopig gewoon de lokale apotheek blijven raadplegen.

