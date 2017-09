Deze zeep drijft de spot met álles

Zeepjes komen in de mooiste vormen en maten. Alleen deze versie zorgt ervoor dat je je onderdompelt in een bad vol sarcasme. De teksten op de verpakking drijven namelijk de spot met álles.

Met teksten als ‘Soap for Okay Moms: Smells like Truth. And wine. Probably a lot of wine’, zijn deze pareltjes voor in je bad nét wat anders dan iets wat je bij Lush koopt. Het is bedacht door het merk Whiskey River Soap Co en elk zeepje dompelt je onder in een heerlijk spottende tekst. Hebben!

Voor alle zepen check de Instagram van het merk.

Hey, it’s not my fault everyone has their minds in the gutter. #nationalpeachday #takeabiteofpeach #dirtyminds Een bericht gedeeld door Whiskey River Soap Co. (@whiskeyriversoap) op 22 Aug 2017 om 6:36 PDT

I guess it was Middle Child Day already. But no one really cares. #middlechild Een bericht gedeeld door Whiskey River Soap Co. (@whiskeyriversoap) op 13 Aug 2017 om 3:20 PDT

Happy Mother’s Day to the okayest moms out there! #okmoms #mothersday #becausewine #wine #soap #gifts Een bericht gedeeld door Whiskey River Soap Co. (@whiskeyriversoap) op 14 Mei 2017 om 5:17 PDT

Beeld: Instagram