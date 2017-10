Door dit shotglas van kaas zal jouw wijntje nooit meer hetzelfde zijn

Een lekker glaasje wijn gaat altijd goed samen met wat bijpassende kazen. Nu kun je deze twee heerlijke lekkernijen combineren in dit geweldige kaas-shotglas.

Hoe je het maakt? Heel simpel. Je smelt eerst wat boter in een pan en gooit daar vervolgens cheddar kaas bij. Of natuurlijk elke andere versie die je lekker vindt: zolang het gele goedje maar een beetje prima smelt. Deze heerlijke gesmolten brij giet je vervolgens in een shotglaasjes-vorm en stop je in de vriezer voor 2 uur. Maak de vormpjes los, vul ze met rode wijn en voilà: een verrukkelijke eetbare snack.

Bron: Planet You | Beeld: Planet You