Deze marathon is perfect voor iedereen die van pizza houdt

Pizza-lovers opgelet! Speciaal voor jullie is er een marathon waarbij je om de zoveel meter stopt om een pizzapunt te verorberen. Dat lijkt ons wel wat!

Lees ook: Rennen naar de winkel: dít is Tony’s Chocolonely nieuwe, zomerse smaak

Al zeven jaar lang is er jaarlijks de NYC Pizza Run. Bij deze marathon van 5 kilometer in New York moet je bij ieder checkpoint verplicht een stuk pizza eten. Dat maakt het rennen toch ineens een stuk aantrekkelijker.

Wedstrijd

Het vindt plaats in één van de parken, waar de deelnemers drie rondjes in moeten rennen. Tussen ieder rondje moet je stoppen om een pizzapunt naar binnen te schuiven. Hoewel sommige deelnemers gaan voor de snelste tijd, doet het grootste gedeelte mee voor de gratis pizza.

Cupcake

Is pizza niet helemaal jouw ding? Wees dan niet getreurd! Er is namelijk ook een cupcake run. Hetzelfde idee, maar dan met cupcakes in plaats van pizza’s. Moet je daarna natuurlijk wel een extra rondje lopen om al die calorieën weer kwijt te raken.

Bron: Metro UK | Beeld: Instagram