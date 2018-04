Deze geniale 1 april-grap van Juf Ank wil jij thuis uitproberen

Ook al is het seizoen van De Luizenmoeder toch echt aan een eind gekomen, we kunnen niet stoppen met lachen om de hilarische uitspraken van Juf Ank. Speciaal voor Pasen én 1 april komt onze favoriete basisschool-juf met een geniale grap.

Lees ook: Chocomel schakelt Temptations Tim in voor (vermoedelijke) 1 april-grap

En het heeft alles te maken met, eh, de kinderen bezig houden.

Leuk idee, toch?

De grap werd op de Facebookpagina van Juf Ank geplaatst. In een korte tijd werd het bericht meer dan 7.000 keer gedeeld en kreeg de grap 9.000 likes. Niet zo gek, want eerlijk, wij lagen toch echt wel even in een deuk.

En, ga jij ‘m straks uitproberen?

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Libelle | Beeld: NPO, Facebook