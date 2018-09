Volgens een deskundige: vooral aantrekkelijke vrouwen komen te laat

Of je nu een date hebt, met je moeder gaat lunchen of een eetafspraak hebt met vriendinnen: op tijd komen is en blijft een lastige opgave. Kom jij ook standaard een paar minuten te laat en laat jij al-tijd op je wachten? Geloof het of niet, maar dat heeft óók een goede kant.

Het kan namelijk zomaar een teken van aantrekkelijkheid zijn. Althans, volgens psycholoog Jeffrey Wijnberg komen vrouwen vaker te laat dan mannen, en vooral aantrekkelijke vrouwen zouden er moeite mee hebben. ‘Vrouwen die een goede uitstraling hebben, aantrekkelijk en aardig gevonden worden, merken al snel dat ze het kunnen maken om te laat te komen’, zegt de deskundige tegen RTL Nieuws. Volgens Wijnberg is het een bepaalde soort van status en wordt het een geliefde vrouw niet snel kwalijk genomen wanneer ze wat later aankomt. ‘Ze is een soort koningin die zich meer kan veroorloven dan anderen.’ Voor de groep vrouwelijke laatkomers die geen stress kennen, is het volgens Jeffrey een onbewuste vorm van macht.

Altijd te laat? Nooit!

Herken jij je totaal niet in het bovenstaande verhaal en ben jij altijd stipt op tijd of – sterker nog – een uur te vroeg? ‘Dat zijn toch vaak meer de dwangneuroten onder ons’, stelt de psycholoog. ‘Die zijn liever twintig minuten te vroeg dan een minuut te laat.’ Dit alles heeft te maken met het feit dat ze als betrouwbaar gezien willen worden. ‘Te laat komen past niet in dat plaatje. Afspraak is afspraak.’

Beeld: iStock