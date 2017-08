De moderne variant van aquagym: paaldansen in het water

Tegenwoordig is er niks geks meer aan om wekelijks even te paaldansen als work-out. En er is nu nóg een nieuwe manier om de sport uit te oefenen.

Het ziet er simpel uit, een beetje rondzwieren aan een paal. Wie ooit gepaaldanst heeft, weet echter hoe zwaar het is: flinke spierpijn gegarandeerd. Er is nu echter ook een vorm die minder belastend is: paaldansen in het water.

Veel stabieler

Water pole dancing is ontstaan in Italië, maar is inmiddels al de grenzen overgegaan. Bij deze nieuwe variant doe je allerlei oefeningen aan een stang in het zwembad. Hoewel je lichaam een stuk minder zwaar voelt – lang leve gewichtloosheid – is het door de weerstand van het water toch een intensieve work-out. Je traint onder andere je rug, armen en buik. Extra fijn: door het water ben je een stuk stabieler dan wanneer je aan een normale paal slingert.

De sport ziet er als volgt uit:

урок AQUA POLE в нашем бассейне – наслаждайтесь! Хотите подтянутые ягодицы, стройные ножки и красивый пресс? Посетите наш уникальный урок! Каждую среду в 20:00 Подробности и запись по телефону : +7(916)633-28-51 A post shared by АКВА ФИТНЕС КЛУБ (@aqquafirstofficial) on Aug 7, 2017 at 12:37am PDT

En nu wij

Helaas hebben we nog geen plek in Nederland gespot waar de fitnessvorm uitgeoefend wordt. Wel kun je terecht in het zwembad Aspria in Brussel. Heb jij water pole dancing ergens dichterbij gespot? Laat het ons weten!

