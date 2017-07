Cute! : Superleuke foto’s van vader en dochter

Vader Sholom Ber Solomon uit Californië is enorm trots op zijn baby Zoe. En hij laat dat aan de wereld zien op Instagram. Samen met zijn negen maanden oude dochter maakt hij de leukste en schattige foto’s.

Zoe is op zo’n jonge leeftijd al zeer fotogeniek en lijkt enorm te genieten van de verkleedpartijtjes met haar vader. ‘Ze is nog te jong om zich te schamen of te protesteren, dus zo lang ze het leuk vind gaan we door met fotograferen’.

Be fruitful and multiply..they said !! #marthastewartlife #blossomingbaby #instadad #lifeofdad Een bericht gedeeld door Sholom Ber Solomon (@sbsolly) op 21 Dec 2016 om 10:48 PST

Aaaaaaaaaaaaaaand plié… !!! #nutcracker #ificanfindthem #tututime Een bericht gedeeld door Sholom Ber Solomon (@sbsolly) op 15 Nov 2016 om 10:57 PST

Natgeo wild on location !! #lookmufasa #zoetheexplorer #lifeofdad Een bericht gedeeld door Sholom Ber Solomon (@sbsolly) op 9 Jan 2017 om 10:02 PST

Catch of the day !! #babynomnom #berloveshissalmon #goinginforseconds Een bericht gedeeld door Sholom Ber Solomon (@sbsolly) op 19 Jul 2017 om 9:25 PDT

Bron: 9GAG