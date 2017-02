Cool: binnenkort rinkelt de legendarische Nokia 3310 weer in je broekzak

Nostalgie op-en-top, want de enige echte Nokia 3310 – inclusief het verslavende spelletje Snake – wordt opnieuw op de markt gebracht. Dus binnenkort lopen we weer rond met een gigantische bak aan onze oren!

Bij het kopen van een nieuwe smartphone geldt tegenwoordig maar één regel: hoe moderner, hoe beter! Maar anno 2017 gooit Nokia het over een totaal andere boeg, want het bedrijf brengt dé gsm der gsm’s opnieuw uit. Yep, de Nokia 3310 is wederom een feit!

No joke! Volgens de Britse krant The Independent zal het oude bakkie op zondag 26 februari worden voorgesteld op het Mobile Word Congress. De gsm kost maar 59 euro – een echt koopje – en we kunnen ons opnieuw storten op de verslavende spelletje Snake, Space Impact of Bantumi. GE-WEL-DIG!

