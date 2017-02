De cola bij Mac Donalds is écht beter en dit is waarom

Heb jij ook altijd het gevoel dat de cola bij de Mac beter smaakt dan waar dan ook? Onderzoek wijst uit dat het niet aan jou ligt – of aan je kater.

Volgens het online platform Spoon University zijn er zelfs vijf redenen waarom cola bij de Mac beter smaakt dan ergens anders. Vijf! En hoewel alle fastfoodketens hetzelfde systeem* hebben, heeft Mac Donald’s toch een manier gevonden om hun cola-siroop beter te maken dan die van de rest.

Het eerste verschil zit ‘m in het vervoer. Waar de meeste fastfoodketens de siroop in plastic zaken laten bezorgen, wordt die van de Mac vervoerd in roestvrijstalen containers. Dit zou ervoor zorgen dat de ingrediënten in de siroop beter geconserveerd blijven, wat vervolgens weer zorgt voor een frissere smaak.

Temperatuur

Bovendien wordt de siroop alleen aangelengd met gefilterd water en wordt de temperatuur van de het water nauwlettend in de gaten gehouden. Om het sodawater goed op temperatuur te houden zou er zelfs een speciaal geïsoleerde tube gebruikt worden om het water uit de koelruimte naar de siroop te transporteren. Het water in deze tube blijft constant lopen om het op de perfecte temperatuur van iets boven het vriespunt te houden.

Dat is overigens geen overbodige luxe, want bij deze temperatuur is de prik op z’n allerbeste en vervliegt het bovendien minder snel. Ook de temperatuur van de siroop zelf wordt bij Mac Donald’s nauwlettend in de gaten gehouden.

Rietje

De kers op de taart voor de perfecte cola is ten slotte het rietje. Het is jou als oplettende Mac Donald’s-consument vast wel eens opgevallen dat de rietjes van de Mac iets breder zijn dan die van andere fastfoodketens. De reden? “Zodat de cola al jouw smaakpapillen al jouw smaakpapillen kunnen bereiken,” aldus Spooner University. Dat zou zorgen voor die ‘intense smaaksensatie’.

Of het allemaal zó veel verschil maakt, is natuurlijk aan jou. Maar je hebt in ieder geval weer wat opgestoken 🙂

Bron: Spooner University, Cosmopolitan UK, Wikipedia

*Postmix is een systeem waarbij frisdranksiroop wordt gemengd met koolzuurhoudend water (sodawater) tijdens het tappen.