Christmas Tree Brows zijn dé wenkbrauwtrend voor de eindejaarsperiode

We hebben al heel wat bizarre trends zien passeren dit jaar, maar net op de valreep kunnen we er nog eentje toevoegen aan ons lijstje. YouTuber Taylor R. laat op haar kanaal zien hoe ze #ChristmasTreeEyebrows maakt en het internet was meteen in de ban van het resultaat.

Elk jaar heeft zo zijn eigen trends en die van 2017 waren – om het zacht uit te drukken – redelijk opmerkelijk. Zeker op vlak van wenkbrauwen hebben we redelijk opvallende creaties zien voorbijkomen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze wavy wenkbrauwen.

Nu laten we jullie nog een laatste wenkbrauwtrend zien en die is redelijk feestelijk. YouTuber Taylor R. laat op haar kanaal namelijk zien hoe je zelf #ChristmasTreeEyebrows kan creëren. Het moet niet altijd een rode lippenstift of een gouden glitteroogschaduw zijn natuurlijk.

Om de look na te maken heb je voornamelijk een doorzichtige wenkbrauwgel nodig en wat decoratie om het geheel af te werken. Taylor heeft hiervoor enkele edelsteentjes en stickers gebruikt, maar je kan je fantasie de vrije loop laten gaan.

Nu nog een mok warme glühwein, je favoriete kerstfilm en je bent helemaal in kerststemming!

