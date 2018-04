NOM: deze chips smaakt naar sushi

Het liefst zou je elke week sushi gaan eten, maar helaas is dat nu eenmaal niet altijd mogelijk. Maar door deze chips in huis te halen, kun je toch nog een beetje genieten van jouw favoriete snack.

In de supermarkt 7/11 in Thailand is deze lekkernij te koop. Met elk handje chips heb je dus het gevoel dat je heerlijke sushi naar binnen werkt. Maar helaas is er ook hierbij weer slecht nieuws… De chipjes lijken (nog) niet in Nederland verkrijgbaar. Op naar Thailand!

Bron: Beautify | Beeld: Instagram & Shutterstock