Chinning is winning: deze selfie-trend is de leukste ooit

Wil je net een mooie foto maken, blijkt de selfie-stand nog aan te staan op je camera. Vier onderkinnen grijnzen je aan, dus je weet niet hoe snel je weg moet klikken. Met deze nieuwe trend leer jij deze rollen te omarmen en het resultaat is het leukste ooit.

Het heet begrip heet ‘chinning’ en is in het leven geroepen door Michelle Liu. Zij reist heel de wereld rond en in plaats van alle perfecte plaatjes die je normaal op Instagram ziet, is het deze keer haar onderkin die de show steelt. Ze doet dit met opzet door zichzelf van onderen te fotograferen. Met bijna 20 duizend volgers is het een groot succes én je hoeft nooit meer na te denken of je wel goed op te foto staat. Maak dus eens een ‘chinfie’ en iedereen is zeker dubbel en dwars onder de indruk!

Surry for Mainely taking so many nature pics ‍♀️ comment w/ your favorite travel buddy ✈️ Een bericht gedeeld door Michelle Liu • Chinchelle (@chinventures) op 12 Okt 2017 om 6:54 PDT

She said, I think I’ll go to Bahhhston Een bericht gedeeld door Michelle Liu • Chinchelle (@chinventures) op 9 Aug 2017 om 5:26 PDT

Holy ship! Has the U.S.S. Constitution always been this sandy?? Een bericht gedeeld door Michelle Liu • Chinchelle (@chinventures) op 23 Jul 2017 om 6:29 PDT

Bron: Newsmonkey & Metro | Beeld: Instagram