Cheers: in deze armband kun je drank meesmokkelen

Waar je maar wilt een slokje van je favo drankje? Klinkt als een droom toch! Dat kan gewoon en ook nog eens op een modieuze manier met dank aan de Booze Bangle.

Buy now and gift your girlfriends later! This is the BEST gift a your bestie could give you 😝😍💋 @gibsonsnoosa #boozebangle #boozebangles #giftsforher #giftsforgirlfriends #noosalife Een bericht gedeeld door Noosa • Food • Fashion • Fun • (@sonoosa) op 17 Sep 2017 om 1:13 PDT

Je vindt dit geweldige accessoire voor zo’n vijftien tot twintig euro op Amazon. Je kunt in de armband zo’n 50 tot 100 milliliter drank kwijt, wat voor wijn niet veel is, maar meer dan genoeg om een paar keer een scheut gin aan je tonic toe te voegen. De armband is verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat je altijd goed voor de dag komt.

Beeld: Instagram | Bron: Beautify