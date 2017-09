Briljant: kindje wil niet tandenpoetsen en ontvangt boze brief van de tandenfee

Goed tandenpoetsen is belangrijk, dat hebben we allemaal geleerd als kind. Maar wat doe je als je kindje weigert zijn tanden te poetsen? Juist, dan schakel je de hulp in van de tandenfee!

Plannetje

Het is een briljante actie van de ouders van de De Londense Sam Warren. Het ventje had een hekel aan tandenpoetsen. Nadat hij een tand had gewisseld en ‘m onder zijn kussen had gelegd voor de tandenfee, kwamen de ouders op een idee.

Boze brief

Want in plaats van een zakcentje onder zijn kussen vond Sam er de volgende ochtend een boze brief. De afzender? De tandenfee! Er stond dat de fee Sams tand had onderzocht en hem er slecht vond uitzien. Daarom vroeg hij hem dringend voortaan beter te poetsen.

Geldschieter

Als Sam dit doet, zal hij het zakcentje alsnog ontvangen. Maar wanneer hij ondanks de waarschuwing niet goed zal gaan poetsen, zal de tandenfee het geld niet geven. Goed bedacht, toch?

Bekijk de brief hieronder:

Ideetje voor ouders die ook kinderen hebben die niet willen tandenpoetsen? 😉

