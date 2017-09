Bizarre beautytrend: de squiggly lip

Zo nu en dan vinden we beautytrends op Instagram waarvan we bijna niet kunnen geloven dat ze bestaan. Hoe iemand ze bedenkt is ons een raadsel. Eerder deze week hadden we het bijvoorbeeld al over de squiggly brow, maar daar doen we nu nog een schepje bovenop.

We dachten echt dat deze bizarre, wiebelige wenkbrauw erg was, maar deze creatie slaat alles. Geïnspireerd door de squiggly brow bedacht Looks By Lexington op Instagram bij wijze van grapje de squiggly lip.

New trend alert!!!1!!1! Wavy Lips… 👍🏻 or 👎🏻? Obviously this is MAKEUP and NOT FaceTune, any haterz will be #BLOKT (update – issa joke) Een bericht gedeeld door Lexington (@looks_by_lexington) op 29 Aug 2017 om 8:11 PDT

👄 liberty shaped lips with @wycon_cosmetics #lipstick #lipart #wycon #inssta_makeup #myartistcommunity #makeupartist Een bericht gedeeld door Greta Agazzi (@greta_ag) op 29 Aug 2017 om 10:11 PDT

Wat begon als een grap mondde toch weer uit als een trend die binnen no-time heel Instagram over ging. Alles leuk een aardig, maar wij laten deze even aan ons voorbij gaan.

Wavy brows inspired #wavylips #wavybrows _____ @katvondbeauty Everlasting Liquid Lipstick ‘Roxy’ #katvondbeauty inspired by: @slayagebyjess Een bericht gedeeld door Alyson Alvarado (@makeupbyalyson) op 29 Aug 2017 om 10:16 PDT

