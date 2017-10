Bijzondere voor- en nafoto’s: dit is wat ouderschap met je uiterlijk doet

De 41-jarige Mike Julianelle uit New York kwam tot een schokkende conclusie toen hij wat oude foto’s bekeek. In de tien jaar dat hij kinderen heeft, is hij er flink wat vermoeider uit gaan zien. De frisse voor- en fletse nafoto’s deelde hij op Instagram onder #GotToddlered. En velen volgden!

Lees ook: Hilarisch: deze ouders laten zien waarom ze #assholeparents zijn

Mike bleek namelijk niet de enige. Veel meer ouders lieten onder die hashtag zien wat het ouderschap met hun ooit zo frisse gezichten had gedaan. Mike snapt uiteraard ook wel dat een deel van de verandering met het vorderen van de jaren te maken heeft. Hij vertelt: ‘Het is gewoon grappig om te zien hoe ik veranderd ben in die tien jaar dat ik vader ben en er met de kinderen om te lachen. Het is duidelijk wat mijn twee jongens aangericht hebben, maar ik ben natuurlijk ook gewoon tien jaar ouder geworden. Daar geef ik mijn kinderen niet serieus de schuld van, dit is gewoon als grapje bedoeld.’

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Instagram