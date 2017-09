Bijzonder: deze mozzarella sticks bevatten ‘unicorn bloed’

Alles wat ook maar op een unicorn lijkt of regenboogkleuren heeft is helemaal hip. De makers van deze mozzarella sticks besloten daarom om het kleurrijke goedje binnenin te stoppen. En dan lijkt het dus net bloed.

Lees ook: Yes please: er bestaat een unicorn chocoladereep mét discodip

Of het er nu zo smakelijk uitziet, dat weten we zo net nog niet. Maar in Hoboken, New Jersey, kun je deze aparte versie krijgen. De kleurrijke gefrituurde snack komt van Tony Boloney’s, de pizzeria die ook al met de taco pizza kwam. Het restaurant mixt kleurstof met hun huisgemaakte mozzarella en dipt ze dan met de hand in eieren, bloemen en broodkruimels. En het resultaat is nogal bijzonder!

Wondering which color I’ll turn after I eat these mozzarella sticks… Wonka Boloney all day baby! Thanks @cosmopolitan for coming through today! #UnicornBlood Een bericht gedeeld door Tony Boloney’s AC/Hoboken (@tonyboloneys) op 8 Sep 2017 om 3:46 PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Instagram