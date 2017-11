Bijzonder: bij Jumbo kun je nu Pepernotendrink kopen

Bij Sinterklaas horen natuurlijk pepernoten en supermarkten doen er alles aan om elk jaar weer iets bijzonders op de markt te brengen. Zo kwam Aldi al met de kruidnootjesvlaai en Jumbo kon daarin niet achterblijven. Deze keten verkoopt dit jaar namelijk Pepernotendrink.

Of het nu ook echt lekker is, dat is nog maar de vraag. Jumbo verkoopt het drankje voor €1,29 en omschrijft het zelf als: ‘Halfvolle melk met pepernootsmaak’. Bijzonder… Durf jij het aan?

Aldi: “Smeriger dan de frikadellenvlaai wordt het écht niet!”

Jumbo: “Hold my pepernotendrink.” pic.twitter.com/qUmra6KvkH — Evert Kwok (@evertkwok) 14 november 2017

Bron: Ze.nl | Beeld: Jumbo