Bewezen: we verkiezen Netflix boven onze vrienden

Dit is een onderzoek waarvan de uitkomst wel wat alarmbelletjes bij ons doet rinkelen. In Amerika is door Cordcutting onderzocht hoeveel tijd we wekelijks besteden aan het kijken van Netflix, en wat bleek? We maken er welgeteld 1 uur en 40 minuten per dag gebruik van. Oei.

Je voelt het al een beetje aankomen… Deze tijd besteden we nooit iedere dag aan onze vrienden, of aan welke andere hobby dan ook. Sterker nog, volgens ditzelfde onderzoek spenderen we slechts 38 minuten per dag aan dit soort sociale activiteiten. Nog een heftig feitje: we verkiezen dus niet alleen Netflix boven onze vrienden, maar kijken ook liever urenlang een serie dan dat we andere hobby’s uitoefenen zoals sporten of koken.

Yikes. Maar ook wij kunnen het niet ontkennen, soms is verdwijnen in een spannende aflevering van ‘Orange Is The New Black’ gewoon heel erg fijn. De oplossing voor alle binge watchers onder ons? Nodig gewoon al je vriendinnen uit en kijk die verslavende serie samen!

Bron: Cosmopolitan, Beeld: Giphy