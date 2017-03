Bewezen: rode wijn drinken maakt je aantrekkelijker

Nieuws waar we blij van worden: het drinken van rode wijn zou je aantrekkelijker maken. Dit blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Niet iedere wijn zou werken, want de wijnsoort die je na een glas omtovert tot een ware men magnet is pinor noir. Cheers!



Feromonen

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat deze wijnsoort uit het voormalige Bourgondië in het midden van Frankrijk, een bepaalde geur uitdraagt die overeenkomen met feromonen. Fero- wat? Feromonen zijn stoffen die een belangrijk onderdeel spelen bij de communicatie tussen organismen. En deze stoffen zorgen dus ook voor aantrekkingskracht!

Aardse tonen

Pinot noir is een blauw druivenras met een compacte tros druiven en een dunne schil. De aardse tonen in de druif zijn vergelijkbaar met het mannelijk geslachtsferomoon, androstenon. En dus zou jij door het drinken van een glas pinot noir, gelijk een stuk aantrekkelijker voor het andere geslacht zijn.

Da’s niet verkeerd, toch? Dus wanneer je op mannenjacht gaat en je nét even iets meer geluk wilt hebben, raden wij je aan een glas pinot noir te bestellen. Of twee.

Bron: GLAMOUR

