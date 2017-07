Bewezen: puppy’s kijken is geweldig voor je relatie

Puppy’s zijn lief, schattig en eigenlijk alles wat goed is in deze wereld. Puppy’s zijn geweldig en dat wisten we natuurlijk al lang. Wat blijkt nu alleen? Het kijken van foto’s van puppy’s is ook een goede boost voor je relatie.

We houden van leuke onderzoekjes als deze. Volgens een onderzoek dat onlangs verscheen in Psychological Science is het namelijk zo dat stellen die samen foto’s bekeken van puppy’s vervolgens positievere gedachten over hun partner hadden. Kort door de bocht zouden we dus kunnen stellen dat het kijken naar foto’s van puppy’s je relatie kan verbeteren.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 144 getrouwde stellen. Deze werden in twee groepen verdeeld. De eerste groep keek zes weken lang naar foto’s van schattige pups en konijntjes met daarnaast foto’s van hun partner. De andere groep zag foto’s van hun partner met daarnaast gewoon doorsnee, niet bijzonder schattige, foto’s.

Na het zien van de foto’s moesten de deelnemers hun partner aan de onderzoekers beschrijven. En wat bleek? De deelnemers uit de eerste groep spraken veel positiever over hun partner.

Disclaimer: natuurlijk is dit niet de vervanger voor relatietherapie. Maar alleen deze kleine gedachte is het natuurlijk al waard dit even te proberen.

