Bewezen: pizza eten bevordert je productiviteit

Pizza mét extra kaas staat toch wel in onze top 3 van favoriete maaltijden. Toch proberen we niet té vaak aan de lekkere trek over te geven, maar daar gaan we gauw verandering in brengen. De drang naar pizza hoeven we voortaan niet meer te onderdrukken, want pizza eten zou je productiever maken. Da’s nog eens een onderzoek naar ons hart!

Motivatie

Het onderzoek is uitgevoerd door schrijver Dan Ariely, en is uitgewerkt in zijn nieuwe boek Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations. Voor de totstandkoming van dit boek, deed Ariely onderzoek naar dingen die mensen het meest motiveren om aan het werk te gaan.

Onderzoeksmethode

Om dit onderzoek uit te voeren, nam de schrijver de proef op de som in een Israëlische fabriek. Hij mat de productiviteit van de medewerkers in de fabriek, door hen in drie groepen te verdelen. De eerste groep kreeg als beloning bij hard werken een bon voor gratis pizza, de tweede groep een geldbonus en de derde groep kreeg een compliment van hun baas als beloning.

Pizza lovers

En wat denk je? Gek genoeg werkte de beloning voor een gratis pizza slice het beste, want deze groep medewerkers werkte aanzienlijk sneller dan de andere twee groepen. Ariely schrijft in zijn boek dat de medewerkers maar liefst 6,7 procent productiever waren dan gewoonlijk, nadat ze pizza in het vooruitzicht hadden.

Op de lange termijn bleek echter wel dat het compliment van hun baas het beste werkte als stok achter de deur om goed werk te verrichten. Maar op de korte termijn, is pizza dus de beste motivatie. Ideetje om dit onderzoekje even aan je baas te laten lezen? 😉

Bron: NSMBL, Beeld: Giphy