Bewezen: chocoladetaart bij het ontbijt helpt je om gewicht te verliezen

Alle originele desserts zoals vanillecupcakes en ijslolly’s ten spijt, chocoladetaart is en blijft onze eerste grote liefde. Wij zouden het zelfs als ontbijt kunnen eten. Wat blijkt nu? Het zou nog gezond zijn ook!

Lees ook: Life hack: zó maak je in een handomdraai zelf chocoladepannenkoeken

Dromen zijn toch geen bedrog: tijdens een onderzoek aan de universiteit van Tel Aviv werd ontdekt dat taart eten als ontbijt helpt om slank te blijven. Zo’n 193 zwaarlijvige volwassenen namen deel aan het onderzoek, waarvan de helft uitgebreid mochten ontbijten inclusief een dessert zoals een koekje, taart of een donut (600 kcal per ontbijt) en de andere helft net erg gezond moest eten en de dag maar mochten beginnen met 300 kcal.

Beide groepen mochten per dag het zelfde aantal calorieën eten: 1600 voor de mannen en 1400 voor de vrouwen. De groep die ’s ochtends uitgebreid had ontbeten, mocht ’s avonds maar 300 tot 400 calorieën naar binnen spelen.

Zestien weken later bleek dat de proefpersonen in beide groepen bijna evenveel gewicht hadden verloren, maar tijdens de periode ná de studie werd gevraagd om het dieet te blijven volhouden. Resultaat? De groep die ’s ochtends een klein ontbijt moest eten, kwam gemiddeld 24 kilo per persoon bij. De mensen in de groep die mochten ontbijten met dessert kwamen zo’n 15 kilo bij. Daarbovenop ontdekte men dat die laatste groep doorheen de dag minder honger had.

“De mensen die ’s ochtends dessert aten bij hun ontbijt, kwamen niet alleen minder gewicht bij, ze hadden ook geen hongergevoel doorheen de dag.”

Dr. Jakubowicz leidde de studie en schreef het boek ‘The Big Breakfast Diet’. Hij verklaart de resultaten als volgt: ‘Wanneer je wakker wordt, heeft je brein meteen energie nodig. Dit is het moment waarop je lichaam voeding omzet naar energie. Later op de dag zal je lichaam voedsel eerder omzetten naar vet, als ‘reserve’.’

Wanneer we aan het diëten zijn, hebben we honger en vertraagt ons metabolisme. Uitgebreid ontbijten met proteïnen, koolhydraten en iets zoets kan deze veranderingen neutraliseren zodat mensen hun dieet langer kunnen volhouden en zo hun gewicht beter in de hand kunnen houden.

‘Uiteraard is het niet de bedoeling om elke ochtend een hele taart naar binnen te spelen. Maar af en toe een klein dessertje om de dag mee te beginnen, kan zeker geen kwaad’, aldus Dr. Jakubowicz. Hallelujah!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome