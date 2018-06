Bestellen, maar! Hier kun je de Monopoly Valsspelerseditie scoren

Tijdens een potje Monopoly heb je er altijd wel iemand tussen zitten die probeert om een straat verder te gaan staan om niet op jouw eigendom terecht te komen of iemand die geld uit de bank probeert te pikken. Voor iedereen die dol is op een beetje cheaten, hebben we goed nieuws. Want speciaal voor hen heeft Monopoly nu een listige variant op de markt gebracht.

Een potje Monopoly op een avond met vrienden of familie, mét een hapje en een drankje erbij: het staat garant voor een hoop gezelligheid, maar het kan óók de nodige irritaties opwekken. En dat komt vaak door onenigheid tussen de valsspelers en degenen die het spelletje wél eerlijk willen spelen. Maar vanaf nu hoeven de cheaters geen roet meer in het eten te gooien en kunnen ze alleen met elkaar om tafel met de speciale Monopoly Valsspelerseditie.

Speciale kaarten

Dat-ie er zou komen was al een tijdje bekend, maar nu is de tijd dat je ‘m kunt bestellen eindelijk gekomen. Het doel van de valsspelerseditie is in principe vrijwel hetzelfde als bij het gewone spel, maar daar komt bij dat je snel vooruit moet zien te komen door niet helemaal eerlijk te zijn en andere spelers te betrappen op vals spel. Het is echter wél de bedoeling dat je je houdt aan de valsspeel-, algemeen fonds- en kanskaarten; deze vertellen je wanneer het toegestaan is om je medespelers in de maling te nemen.

Hebben? Je kunt de valsspelerseditie van Monopoly scoren bij bol.com, voor een bedrag van € 29,99. Enne, hij is op voorraad, dus je kunt het spel morgen al spelen!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?



Beeld: Bol.com